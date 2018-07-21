مجلس الوزراء: الأنشطة الاقتصادية بقناة السويس ستوفر مليون فرصة عمل



وأشار "سلطان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة في مصر" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم السبت، إلى أن الأنشطة الاقتصادية الجديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستوفر أكثر من مليون فرصة عمل، منوهًا بأن الخدمات المقدمة بالمنطقة الاقتصادية ستشجع على الاستثمار.



وأضاف أن رئيس الوزراء وجه بتذليل أي عقبات تواجه المستثمر المصري أو الأجنبي، لافتًا إلى أنه تم تسوية 25 منازعة بالمنطقة.



قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، غن اجتماع رئيس الوزراء بالفريق مهاب مميش اليوم تضمن أكثر من ملف ذو أهمية كبيرة، ويتعلقوا بالحالة الاقتصادية بملف قناة السويس.