نشأت الديهي: شركة تركية ستشيد السفارة الأمريكية في القدس

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد إدعائه أنه يقوم بحماية القدس، قائلًا: "أردوغان يكذب كما يتنفس، ويمارس رذيلة سياسية، وبيترمي في أحضان إسرائيل في الخفاء".





وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إن شركة تركية تدعى "ليماك" هى التي ستقوم ببناء السفارة الأمريكية في القدس، مشيرًا إلى أن أردوغان يقوم دائمًا أنه لا يريد نقل السفارة إلى القدس، وفي حينه تقوم شركة تابعة لدولته ببناء السفارة.



