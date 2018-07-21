تراجع فى أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم السبت

تراجعت أسعار الأسمنت بالأسواق اليوم السبت، وسجل سعر طن الشركة العربية للأسمنت المسلح 850 جنيهًا للطن، وأسمنت بورتلاند طرة بـ830 جنيها للطن، والشركة القومية للأسمنت الفاخر 830 جنيها للطن.





وبلغ سعر أسمنت سيناء 815 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت "قنا" 810 جنيهًا للطن، و"السويدي" بـ850 جنيهًا.





وتباينت أسعار الأسمنت المخلوط، وسجل أسمنت القومية "التوفير" 840 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان "الواحة"833 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء 833 جنيهًا للطن.



