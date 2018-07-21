علي جمعة يوضح حكم الحج من باب الهدية

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الحج من باب الهدايا أو الهبة جائز وصحيح.



وأضاف "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم السبت، أنه لو استقل طائرة للاتجاه لبيروت، وتم خطف الطائرة ونزلت في المملكة العربية السعودية، وأرادوا أن يهدوأ بالنا، فطلبوا منا أن نحج مجانًا فعلينا أن ننوى الحج وهذا جائز.



وأوضح، أن هذا هو التفسير الواقعي لمقولة: "الحج مقبول ولو حملته الريح لمكة".

