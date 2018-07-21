"التجارة" السعودية تحذر المواطنين من التعامل مع شركات الفوركس المشبوهة





يقدم موقع الفجر كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.نصحت وزارة التجارة والاستثمار، المواطنين برفع وعيهم بالفرص الاستثمارية الواقعية لاستثمار الأموال بدلًا من اللجوء إلى شركات الفوركس الوهمية.وجددت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تحذيرها المواطنين من التعامل مع شركات الفوركس المشبوهة، والانسياق وراء الإغراءات الزائفة التي تروجها تلك الشركات.وكانت الوزارة كشفت عن نشر شركات الفوركس، إعلانات مخادعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن تلك الشركات تروج لنشاطها من خلال منصات وهمية وكاذبة، للاحتيال فلا يجب تصديق إعلاناتها.