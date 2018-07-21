لطلاب الثانوية.. 6 معلومات مهمة جدا عن المرحلة الأولى للتنسيق

أعلن موقع التنسيق الإلكتروني، غلق باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2018 -2019، وبدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن نتيجة التنسيق، وهذه أبرز المعلومات عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2018، كالتالي:





1.من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2018 المرحلة الأولى على بوابة الحكومة المصرية تنسيق ظهر يوم الأحد، ف يعقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرًا صحفيًا غدا الأحد، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، بعد الانتهاء من عمليات فرز وتعديل رغبات طلاب المرحلة الأولى.





2.وهناك توقعات بتواجد كليات الطب البيطري والهندسة العلوم والحاسب الآلي في تنسيق الثانوية العامة 2018 المرحلة الثانية.





3.تشير التوقعات إلى ارتفاع بواقع درجتين إلى أربع لكليات القمة مثل الطب والهندسة والصيدلة والإعلام عن العام الماضي، وذلك بعد أن أوضحت نتيجة الثانوية العامة زيادة الطلاب الحاصلين على مجموع 95 بالمئة بنسبة تصل إلى 2.5% عن العام الماضي، وهو الأمر الذي سيلقي بظلاله على تنسيق المرحلة الأولى 2018 والحد الأدنى لكليات القمة التي يفترض أن تشهد ارتفاع عن العام المنصرم.





4.ويتتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية الطب بالجامعات المصرية هو ٤٠٢ درجة بنسبة 98٫04 ٪، فيما يكون الحد الأدنى لطب الفم والأسنان درجة بنسبة ٩٧٫8 ٪، والحد الأدنى لكلية الصيدلة بجامعات مصر بنسبة ٩٦٫5 ٪، والحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي 395.5 درجة بنسبة 96.4 بالمئة.





5.أما الحد الأدنى للقبول بكليات الأدبي يفترض أن يكون 94٫٧ بالمئة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والحد الأدنى للقبول بكلية الإعلام هو 94.5% والألسن هو 390 درجة.





6.من المتوقع أن يعلن عن فتح باب تسجيل الرغبات أمام المرحلة الثانية في منتصف الأسبوع الجاري بحد أقصي في يوم الأربعاء أو الخميس القادم.



