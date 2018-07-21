عاجل.. لافروف وبومبيو يبحثان هاتفيًا حل الأزمة الإنسانية في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يبحثان هاتفيا، سبل حل الأزمة الإنسانية في سوريا، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".



وجدير بالذكر أنه لم تصل إلى الغوطة الشرقية التي يقطنها نحو نصف مليون نسمة مساعدات تذكر، منذ أبريل، لكن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تمكن من تسليم مساعدات غذائية لنحو 25 ألفا في أوائل يوليو.