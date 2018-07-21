تعرف على أبرز تصريحات مرتضى منصور في مؤتمره اليوم





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أبرز تصريحات رئيس نادي الزمالك خلال المؤتمر الصحفي اليوم:





1- إقالة أيمن حافظ:

قرر رئيس القلعة البيضاء، خلال المؤتمر إلغاء منصب مدير الكرة وتعيين أيمن حافظ مديرًا لشئون اللاعبين.





2- موعد انطلاق القناة الجديدة:

وأكد "منصور" أن الزمالك قام بإبرام عقدين واحد مع شركة أسما للإنتاج الإعلامي التي تمثل قناة الحدث بالإضافة لقناة "ltc".



وأشار مرتضى منصور إلى أن برنامج الزمالك الوطنية والكرامة سينطلق بدايةً من 1 أغسطس على قناتي LTC والحدث



وأوضح "منصور" أن الزمالك سيقوم بإذاعة مبارياته على القناة الجديدة بعد إقامة المباريات بساعتين أي "120 دقيقة".





3- انتقالات اللاعبين:

كما أعلن رئيس الزمالك عن انتقال أحمد الشناوي لنادي بيراميدز واستمرار كاسونجو ومحمود عبد العزيز، وعن فرجاني ساسي، قال: "لم أجلس معه كل ما أعرفه أنه لاعب بالنصر، وسجل هدفًا في كأس العالم".



وأكد "منصور" أنه في حالة عدم حضور فرجاني ساسي إلى الزمالك سيتم توجيه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ.





4- أزمة شيكابالا:

أوضح رئيس الزمالك خلال المؤتمر الصحفي: "شيكابالا يتهرب من معسكر الزمالك، وسيتم وضعه على قائمة الانتظار إذا لم يحضر عرضًا في الصيف".





5- استاد الزمالك:

قال مرتضى: "سنعقد مع شركة صينية الثلاثاء المقبل من أجل إنشاء استاد الزمالك في فرع 6 أكتوبر".

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم السبت فى مقر النادي، وذلك للإعلان عن تفاصيل اتفاق مجلس إدارة النادى الأبيض مع إحدى القنوات الفضائية لبث برامج خاصة بقلعة ميت عقبة.تحدث رئيس الزمالك، عن عدة أمور متعلقة بالقناة الجديدة، بالإضافة إلى صفقة فرجاني ساسي التي لم يتم حسمها حتى الآن، بجانب الإعلان عن انطلاق برنامج خاص بالنادي عبر قناة "LTC".