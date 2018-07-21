تعرفي على أسباب ارتفاع "حموضة الدم" وأعراضه!

حموضة الدم هي درجة متوازنة من الحموضة في الدم والتي هي عكس القلوية، إلا أن حموضة الدم قد تزداد لعدة أسباب على تفاوت درجاتها، وإزدياد حموضة الدم يسبب عدد من الأمراض التي لا يستهان بها.





أسباب حموضة الدم:

- الإصابة بمرض السكري.

- الأمراض القلبية.

- الأمراض التي تصيب الكلى.

- تعاطي المواد والسوائل المخدرة.

- بعض الأمراض النفسية.

- الإفراط في تناول مشروبات الكافيين.

- ممارسة الرياضة العنيفة أو عدم ممارسة الرياضة نهائيا.

- تناول الأطعمة المليئة بالدهون و السكريات و الكربوهيدرات.





أعراض ارتفاع حموضة الدم:

- اضطرابات الحالة النفسية.

- اضطراب في عملية التنفس.

- الإصابة بالالتهابات المفاصل الروماتيدية.

- الصداع المتكرر.

- إنخفاض في ضغط الدم.

- تضرر الجلد وتحسسه.

- تكسر الأظافر و الشعر.

- إنخفاض في معدل ضربات القلب.

- زيادة حساسية الأسنان ونزيف اللثة.