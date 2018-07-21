ألمانيا ترفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على تركيا

أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم السبت أن برلين رفعت العقوبات الاقتصادية الرمزية المفروضة على تركيا منذ عام، كما تم خفض توصيات للمسافرين.





وأوضحت الوزارة في تصريح لوكالة أنباء "فرانس برس" أن هذا الإجراء لن يتم تطبيقه العام المقبل، مؤكدة المعلومات التي نشرتها صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" في وقت سابق.





وكانت برلين قد وضعت سقفًا في عام 2017 بقيمة 1,5 مليار يورو كضمانات وقروض ومساعدات تقدمها الحكومة الألمانية أو الاتحاد الأوروبي إلى الصادرات والاستثمارات في تركيا.





وجاء القرار الألماني بضرب تركيا مالياً في يوليو 2017 عقب احتجاز مدافع ألماني عن حقوق الإنسان مع خمسة نشطاء آخرين، من بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا.



