نقاش خرج للبحث عن لقمة عيشه ولقي مصرعه صعقا بالكهرباء بالفيوم

لقى نقاش بالفيوم مصرعة، أثناء قيامه بتوصيل أحد التوصلات الكهربائية بمحل عمله.



تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مركز شرطة الفيوم، يفيد بوصول المواطن "عبد الله.س.ا " 17 عامًا، نقاش، ومقيم بدسيا بدائرة المركز، إلى مستشفى الفيوم العام (جثة هامدة)، وإدعاء صعق كهربائي، أثناء توصيله إحدى الوصلات الكهربائية بمحل عمله بإحدى المنازل بذات الناحية صعقه التيار الكهربائي وتوفي إثر ذلك.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4639 لسنة 2018 إداري مركز شرطة الفيوم، وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

