هالة زايد: القضاء على قوائم الانتظار المسجلة حاليًا خلال 6 أشهر



وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "أون لايف"، اليوم السبت، إلى أن هدفهم ألا يكون هناك قوائم انتظار، موضحة أن المريض يمكنه التسجيل على الموقع بنفسه، أو الاتصال على الخط الساخن على الرقم 15300 من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءًا.



وأضافت: "مصر كلها مستشفى واحدة".



قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه من المقرر القضاء على قوائم الانتظار المسجلة حاليا للعمليات الجراحية خلال 6 أشهر.