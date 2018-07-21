ماسكات طبيعية للتخلص من البثور السوداء

إليكِ خلطات بسيطة تمكنكِ من التخلص من البثور السوداء في الوجه، ومنها:-





خليط ملح البحر وزيت اللوز الحلو

- ملعقة كبيرة ملح

- ملعقة كبيرة زيت لوز

- اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على بشرتكِ، مع الفرك بلطف على أماكن البثور لمدة دقيقتين.

- اتركي الخليط على بشرتكِ لمدة 10 دقائق.

- اشطفي وجهكِ بالماء، ثم استخدمي مُرطبا، مثل ماء الورد، أو كريمكِ الخاص، لأن الملح ربما سبب جفاف بشرتك.





خليط صودا الخبز والماء

- ملعقة كبيرة صودا الخبز

- ماء

- نظفي بشرتكِ جيدًا بغسولك الخاص.

- اخلطي صودا الخبز بالماء، وافركيه على وجهكِ واتركيه لمدة 10 دقائق.

- ازيلي الخليط بالماء الفاتر.

- كرري الخليط مرة أسبوعيًا للتخلص من البثور، ولا تنسي ترطيب بشرتكِ بعد الماسك.





نصائح للتخلص من البثور السوداء

- استخدمي فرشاة الأسنان عند فرك الماسك على منطقة الأنف، للحصول على نتيجة مضاعفة، ولكن بلطف.

- يمكنكِ استخدام معجون الأسنان للتخلص من البثور، ولكن احرصي من أنه قد يسبب التهاب بشرتكِ، فقد يكفي مرة كل شهر.

- أضيفي دائمًا السكر البني لماسكاتك العادية، لـ تنظيف بشرتكِ باستمرار.