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ماسكات طبيعية للتخلص من البثور السوداء

السبت 21/يوليه/2018 - 03:03 م
ماسكات طبيعية للتخلص من البثور السوداء
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إليكِ خلطات بسيطة تمكنكِ من التخلص من البثور السوداء في الوجه، ومنها:-

خليط ملح البحر وزيت اللوز الحلو
- ملعقة كبيرة ملح
- ملعقة كبيرة زيت لوز
- اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على بشرتكِ، مع الفرك بلطف على أماكن البثور لمدة دقيقتين.
- اتركي الخليط على بشرتكِ لمدة 10 دقائق.
- اشطفي وجهكِ بالماء، ثم استخدمي مُرطبا، مثل ماء الورد، أو كريمكِ الخاص، لأن الملح ربما سبب جفاف بشرتك.

خليط صودا الخبز والماء
- ملعقة كبيرة صودا الخبز
- ماء
- نظفي بشرتكِ جيدًا بغسولك الخاص.
- اخلطي صودا الخبز بالماء، وافركيه على وجهكِ واتركيه لمدة 10 دقائق.
- ازيلي الخليط بالماء الفاتر.
- كرري الخليط مرة أسبوعيًا للتخلص من البثور، ولا تنسي ترطيب بشرتكِ بعد الماسك.

نصائح للتخلص من البثور السوداء
- استخدمي فرشاة الأسنان عند فرك الماسك على منطقة الأنف، للحصول على نتيجة مضاعفة، ولكن بلطف.
- يمكنكِ استخدام معجون الأسنان للتخلص من البثور، ولكن احرصي من أنه قد يسبب التهاب بشرتكِ، فقد يكفي مرة كل شهر.
- أضيفي دائمًا السكر البني لماسكاتك العادية، لـ تنظيف بشرتكِ باستمرار.
- ضعي مكعبّاً من الثلج بعد كل مرة تنظفين فيها بشرتكِ، لغلق المسام، والحد من دخول الأوساخ لبشرتكِ.
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