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وزيرة الصحة: "المرضى مش هيدفعوا جنيه.. مصر اللي هتدفع"

السبت 21/يوليه/2018 - 03:07 م
وزيرة الصحة: المرضى مش هيدفعوا جنيه.. مصر اللي هتدفع
وزير الصحة
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هدى عبدالرازق
 
دعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، كل من صدر له قرار علاج على نفقة الدولة أن يسارع في التسجيل على الموقع الخاص بالقضاء على قوائم الانتظار للحصول على موعد.

وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "أون لايف"، اليوم السبت، إلى أننا بدأنا في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، مضيفة أن المريض المصري يجب أن يقتنع أن الإصلاح الاقتصادي أتى بثماره، مضيفة: "المريض مش هيدفع جنيه، بلدك هتدفعلك".
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