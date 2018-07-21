وزيرة الصحة: "المرضى مش هيدفعوا جنيه.. مصر اللي هتدفع"



وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "أون لايف"، اليوم السبت، إلى أننا بدأنا في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، مضيفة أن المريض المصري يجب أن يقتنع أن الإصلاح الاقتصادي أتى بثماره، مضيفة: "المريض مش هيدفع جنيه، بلدك هتدفعلك".



دعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، كل من صدر له قرار علاج على نفقة الدولة أن يسارع في التسجيل على الموقع الخاص بالقضاء على قوائم الانتظار للحصول على موعد.