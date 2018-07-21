قطر فى مفاوضات مع روسيا حول صفقة "اس-400"

نقلت وكالة تاس، عن المبعوث الروسى في قطر، السبت أنّ موسكو والدوحة ناقشتا إمكانية بيع منظومة صواريخ اس -400 إلى الدوحة.

كما أكدت تقارير إعلامية، بأن قطر وروسيا وقعتا اتفاقا بشأن تزويد قطر بأسلحة صغيرة، مثل بنادق كلاشينكوف، وأسلحة مضادة للدبابات.

وقال نورمخمد خولوف، سفير دولة قطر، إنّه فيما يتعلق بأنظمة الدفاع الجوى، فهناك محادثات حول هذا الأمر، لكن ليس هناك تقدماًً ملموساً.

وأضاف خلوف لوكالة تاس، أنّ وزير الطاقة القطرى محمد السادة، سيشارك فى مؤتمر الطاقة فى موسكو أكتوبر المقبل.