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قوات النظام السوري تتقدم باتجاه الجولان

السبت 21/يوليه/2018 - 01:34 م
قوات النظام السوري تتقدم باتجاه الجولان
قوات النظام السوري
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وكالات
 

قال التلفزيون السوري ومقاتلون من المعارضة، اليوم السبت، إن قوات النظام السوري وحلفاءه حققوا تقدماً في جنوب غرب البلاد، وأصبحوا أقرب إلى حدود هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

 

ويتوغل جيش النظام بدعم جوي روسي في أطراف محافظة القنيطرة بعد حملة بدأها الشهر الماضي وأخرجت مقاتلي المعارضة من محافظة درعا المجاورة.

 

وأعاد الهجوم سيطرة النظام السوري على قطاع من جنوب غرب البلاد، في منطقة استراتيجية على الحدود مع الأردن وإسرائيل.

 

ويأتي إعلان النظام عن سيطرته على عدد من القرى في منطقة بين المحافظتين في يوم من المتوقع فيه إجلاء مجموعة ثانية من مقاتلي المعارضة وأقاربهم إلى شمال سوريا.

 

ويقول مقاتلو المعارضة إن اتفاقاً تفاوض بشأنه ضباط روس مع المعارضة في منطقة القنيطرة الأسبوع الماضي يسمح بالعبور الآمن للمقاتلين الرافضين للعودة إلى حكم النظام، كما يمنح من يختارون البقاء ضمانات روسية بعدم حدوث تعديات من جانب قوات الأسد.

المزيد عن: قوات النظام السوري سوريا النظام السوري اتجاه الجولان
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