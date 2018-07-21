ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نائب رئيس البرلمان الإماراتي: القضية الفلسطينية تمر بمنعطف تاريخي

السبت 21/يوليه/2018 - 01:17 م
نائب رئيس البرلمان الإماراتي: القضية الفلسطينية تمر بمنعطف تاريخي
مروان بن غليطة
طباعة
إسلام شعراوي
 
قال مروان بن غليطة، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإمارتي، خلال الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية التي يستضيفها مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، ضمن الدورة الـ28 الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي اليوم السبت، إن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف تاريخي يتطلب تضافر الجهود العربية والوحدة من أجل استمرار دعمها في ظل الجرائم التى ترتكب من جانب الاحتلال الصهيوني.

وأضاف أن الإمارات منذ تأسيسها تعتبر القضية الفلسطينة قضيتها المحورية والمركزية وستظل دائمًا وأبدًا، كذلك حتى نيل الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة، والعيش بكرامة وأمن وآمان، مؤكدًا أن الدعم من جانب الإمارات للشعب الفلسطينى لا يتوقف من خلال حزم المساعدات المستمرة والمشروعات التى يتم أنشاؤها لخدمته، مشيرًا إلى أن الجرائم التى ترتكب فى حقهم لا يجوز الصمت عليها، وإسرائيل يجب أن تتحمل المسئولية الكاملة عن ذلك أمام المجتمع الدولي.
المزيد عن:
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
مانشستر سيتي - إنجلترا
0
x
03:05
1
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
16:05
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/21/2018 1:50:07 PM