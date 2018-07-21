نائب رئيس البرلمان الإماراتي: القضية الفلسطينية تمر بمنعطف تاريخي

قال مروان بن غليطة، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإمارتي، خلال الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية التي يستضيفها مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، ضمن الدورة الـ28 الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي اليوم السبت، إن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف تاريخي يتطلب تضافر الجهود العربية والوحدة من أجل استمرار دعمها في ظل الجرائم التى ترتكب من جانب الاحتلال الصهيوني.



وأضاف أن الإمارات منذ تأسيسها تعتبر القضية الفلسطينة قضيتها المحورية والمركزية وستظل دائمًا وأبدًا، كذلك حتى نيل الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة، والعيش بكرامة وأمن وآمان، مؤكدًا أن الدعم من جانب الإمارات للشعب الفلسطينى لا يتوقف من خلال حزم المساعدات المستمرة والمشروعات التى يتم أنشاؤها لخدمته، مشيرًا إلى أن الجرائم التى ترتكب فى حقهم لا يجوز الصمت عليها، وإسرائيل يجب أن تتحمل المسئولية الكاملة عن ذلك أمام المجتمع الدولي.

