أشياء لا تفعلها الزوجة الذكية.. تعرفي عليها

"الزوجة الذكية"، هي امرأة تحصل على ما تتمناه دون افتعال مشاكل، وهناك بعض الأفعال التي تتجنب فعلها الزوجة الذكية وهي:_





علاقة الزوج بأهله

ابتعدي تماما عن تشويه علاقة زوجك بأهله أو محاولة إبعاده عنهم، أولا لأن هذا الأمر غير مقبول دينيا وأخلاقيا، ثانيا لأن هذا الأمر ليس في مصلحة علاقتكما بل بالعكس كلما ساعدتي زوجك على بر أهله، كلما تحسنت العلاقة بينكما.





الهوايات

لا تطلبي من زوجك أن يتوقف عن ممارسة هواياته، واجعليه يقدر عقلك وفهمك لمثل هذه الأمور، فالوقت الذي يستغله في ممارسة هواياته سيعود عليك بالنفع من جميع الجهات، وسيكون وقت فراغ لكـِ، وسيغير حالته النفسية إلى الأفضل طالما أنه قام بفعل أشياء يحبها.





الأصدقاء

الزوجة الذكية لا تجبر زوجها على الاجتماع بصديقاتها ولا ترفض أصدقائه، واعلمي أن أسوأ شيء يمكن أن تفعليه هو المعاملة الندية وأن تمنعي الزوج من مقابلة أصدقائه لمجرد أنه لا يحب جلسة أصدقائك.





الصوت العالي

من الذكاء عدم استخدام الصوت العالي أثناء الحوار مع الزوج حتى لا تقومين باستفزازه، وتتجهين بالحوار إلى منحدر يشوه العلاقة بينكما، بل حاولي أن تكوني مستمعة أولا، ولا تتسرعي في الردود.





الخلافات