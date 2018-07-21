فيلم "شفة" لـ مروى كشك ينال جائزة بمهرجان لبنان الدولي

نال الفيلم المصرى المستقل "شفة" بطولته الفنانة مروى كشك بجائزة أحسن رؤية لفيلم أجنبى قصير بعد منافسته فى المسابقة الرسمية لمهرجان لبنان الدولى للأفلام المستقلة فى دورته الأولى متفوقاً بذلك على أفلام مشاركة من جميع أنحاء العالم ذات إمكانيات إنتاجية فائقة بالرغم من إنتاج الفيلم بجهود ذاتية وبدون دعم من أى جهة حيث فرضت القصة وأداء الممثلين الرائع إحساس صادق لمسه الحكام والمشاهدون.





قدمت الفنانة مروى كشك فى الفيلم دورا جديدا ومحوريا نال الانتباه والإشادة على الاداء التمثيلى المتميز فى سينما ميتروبوليس ببيروت الأحد الماضى.

