فيلم "شفة" لـ مروى كشك ينال جائزة بمهرجان لبنان الدولي
السبت 21/يوليه/2018 - 01:03 م
الفجر الفني
نال الفيلم المصرى المستقل "شفة" بطولته الفنانة مروى كشك بجائزة أحسن رؤية لفيلم أجنبى قصير بعد منافسته فى المسابقة الرسمية لمهرجان لبنان الدولى للأفلام المستقلة فى دورته الأولى متفوقاً بذلك على أفلام مشاركة من جميع أنحاء العالم ذات إمكانيات إنتاجية فائقة بالرغم من إنتاج الفيلم بجهود ذاتية وبدون دعم من أى جهة حيث فرضت القصة وأداء الممثلين الرائع إحساس صادق لمسه الحكام والمشاهدون.
قدمت الفنانة مروى كشك فى الفيلم دورا جديدا ومحوريا نال الانتباه والإشادة على الاداء التمثيلى المتميز فى سينما ميتروبوليس ببيروت الأحد الماضى.
فيلم شفة تأليف وإخراج وإنتاج الدكتورة أمنية عكاشة والفيلم يتناول قضية التمييز المجتمعى ضد المرأة المورث من الثقافات القديمة وكيف يدفع هذا التمييز الأم إلى اتخاذ قرار غريب الأطوار فى التربية إجراء جذرى من الصعب معرفة الغرض منه هل هو انتقام من المجتمع أو حماية لفلذة كبدها فالفيلم يحرك المياه الراكدة فى قضية إنسانية مجتمعية ربما لم يتم التطرق لها من قبل.