نائب رئيس البرلمان اليمني: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس تأكيدًا للانحياز الأمريكي لإسرائيل

قال محمد على الشدادي، نائب رئيس النواب اليمني، خلال الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية التي يستضيفها مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور على عبدالعال، ضمن الدورة الـ28 الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي اليوم السبت، إنه على البرلمانات العربية التحرك العاجل الفعال لإنقاذ الشعب الفلسطيني.



وطالب الشدادي، الأمم المتحدة بحفظ الحقوق الفلسطينية بالإضافة إلى مطالبته الشعوب العربية بدعم القضية العادلة ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أرضهم، مشيرًا إلى أنه بالرغم مما تمر به المنطقة ستظل القدس قضية العرب، والاحتلال الإسرائيلي إلى زوال، موجهًا الشكر إلى مصر قيادة وشعبًا لدورها في دعم الشعب الفلسطيني عبر تقديم المساعدات العاجلة لهم وعلاج الجرحى بالمستشفيات المصرية وتسهيل حركة المسافرين عبر معبر رفح، وكذلك الشكر للدول العربية الداعمة للفلسطينيين الصامدين والمرابطين دفاعًا عن حقوقهم.



وأضاف أن قرار الولايات المتحدة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبارها عاصمة إسرائيل، إنما يأتي تأكيدًا للانحياز الأمريكي لإسرائيل، ويعد بمثابة استمرارًا للدعم المادي والسياسي للصهاينة، علاوة عن كونه انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي واستقرار الشعوب، مدينًا المجازر الهمجية التي أقدم عليها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

