مقتل 11 عنصرًا من الحرس الثوري في اشتباكات غربي إيران

قتل 11 عنصرًا من قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت 21 يوليو، في منطقة حدودية مع كردستان العراق.

وقال حاكم مدينة مريوان غربي إيران، محمد شفيعي، إن 11 عنصرا من التعبئة "بسيج" ومن الحرس الثوري قتلوا في اشتباك مع مجموعة مسلحة معادية بمنطقة مريوان الحدودية مع كردستان العراق.

وأضاف شفيعي، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فارس" الإيرانية، أن الاشتباك أسفر أيضا عن إصابة 8 عناصر آخرين.

وأوضحت الوكالة "مجموعة مسلحة مناوئة للثورة، قد شنت اعتداء على مقر تعبوي في قرية دري روي، ما أسفر عن استشهاد وجرح 19 عنصرا من كوادر التعبئة والحرس الثوري".

ولفتت الوكالة الإيرانية إلى أن أي مجموعة لم تعلن مسؤوليتها عن الاعتداء لحد الآن.