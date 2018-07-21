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السيسي يصدر توجيها بشأن الشهداء والمصابين في حفل أكاديمية الشرطة

السبت 21/يوليه/2018 - 11:24 ص
السيسي يصدر توجيها بشأن الشهداء والمصابين في حفل أكاديمية الشرطة
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هدى عبدالرازق
 
طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، ابنتا الشهيدين العميد مالك مهران، والعميد محمد سعيد مصطفى، بإلقاء كلمتهم من على المنصة.

ووجه "السيسي"، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، اليوم السبت، قائد حرص الطابور بعزف سلام سلاح لأسرة الشهداء، بالإضافة إلى تخصيص فقرة في حفلات تخرج الكليات العسكرية للحديث عن مصابي وشهداء الوطن.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من رجال الدولة منهم وزير الداخلية، ورئيس الوزراء، والرئيس السابق عدلي منصور، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة اليوم السبت.
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