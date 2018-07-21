ابنة الشهيد مالك مهران: "دم الشهداء مش هيروح هدر"

قالت مي، نجلة الشهيد العميد مالك مهران، إن والدها كان مدير إدارة مرور بني سويف واستشهد في 2013، لافتة إلى أن شقيقها ترك كلية الصيدلة عقب استشهاد والدهما والتحق بكلية الشرطة.





وأضافت "مي"، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، اليوم السبت، "دم الشهداء مش هيروح هدر، وطابور الشهداء مش هينتهي واحد شرطة وواحد جيش، نموت كلنا وتحيا مصر".



