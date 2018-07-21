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ابنة الشهيد مالك مهران: "دم الشهداء مش هيروح هدر"

السبت 21/يوليه/2018 - 11:18 ص
ابنة الشهيد مالك مهران: دم الشهداء مش هيروح هدر
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هدى عبدالرازق
 
قالت مي، نجلة الشهيد العميد مالك مهران، إن والدها كان مدير إدارة مرور بني سويف واستشهد في 2013، لافتة إلى أن شقيقها ترك كلية الصيدلة عقب استشهاد والدهما والتحق بكلية الشرطة.

وأضافت "مي"، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، اليوم السبت، "دم الشهداء مش هيروح هدر، وطابور الشهداء مش هينتهي واحد شرطة وواحد جيش، نموت كلنا وتحيا مصر". 

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من رجال الدولة منهم وزير الداخلية، ورئيس الوزراء، والرئيس السابق عدلي منصور، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة.
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