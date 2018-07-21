نجم الأهلي يقترب من الدوري الليبي برعاية "الوكيل"





اقترب أحمد الشيخ لاعب الأهلي من الانضمام إلى أهلي طرابلس الليبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأبدى أحمد الشيخ رغبته في الرحيل للفريق الليبي بعدما توصل لاتفاق مع مدرب الفريق إيهاب جلال، خاصة أنهما عملا معًا من قبل في صفوف مصر المقاصة.





وتوسط تامر النحاس وكيل أعمال إيهاب جلال لدى مسؤولي الأهلي لإتمام إعارة الشيخ للنادي الليبي، خاصة في ظل مغالاة الأحمر في مطالبه المالية للتخلي عن اللاعب.





يذكر أن استقر الأهلي على إعارة أحمد الشيخ لمدة موسم آخر، بعد أن تلقى عدة عروض داخلية من الإسماعيلي ومصر المقاصة وسموحة، بالإضافة إلى عروض خارجية كان أبرزها من أهلي طرابلس الليبي.







