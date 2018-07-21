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"المرور": الطرق تعمل بشكل جيد.. ولا توجد حوادث

السبت 21/يوليه/2018 - 09:46 ص
المرور: الطرق تعمل بشكل جيد.. ولا توجد حوادث
المرور
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هدى عبدالرازق
 
قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، إن كافة الطرق تعمل بشكل جيد، ولا يوجد تحويلات مرورية.

وأشار "الشربيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن هناك منطقة وحيدة تم رصد كثافات مرورية بها وهى الطريق الدائري القادم من أعلى مسترد والمتجه نحو السلام، بينما تعمل باقي قطاعات الطريق الدائري بشكل جيد.

وأضاف أنه لم يتم الإبلاغ بوجود أي حوادث مرورية على الطرق حتى الآن.
المزيد عن: كثافات حملات مرورية المرور إدارة المرور
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