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مخرجة "كوميديا البؤساء": المشاركة في "القومي للمسرح" شرف كبير

السبت 21/يوليه/2018 - 03:46 ص
مخرجة كوميديا البؤساء: المشاركة في القومي للمسرح شرف كبير
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شيماء عطية
 

شهد العرض المسرحى "كوميديا البؤساء" والذى يعرض على مسرح ميامى بوسط البلد ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري فى دورته الحادية عشرة إقبالا جماهيريًا كبيرًا وكان على رأس الحضور الفنان القدير سامى مغاورى. 

قالت مخرجة العرض مروة رضوان إن المشاركة فى المهرجان القومي للمسرح شرف كبير لأى مخرج، وهو أمر محفز جدًا وأعتبر نفسى حصلت على جائزة بمجرد المشاركة حتى قبل الدخول فى حلبة المنافسة، وأتمنى أن نشاهد عروضًا جيدة خلال المهرجان وأشجع فكرة المنافسة، التى تقوم على تقديم أفضل مالديك على خشبة المسرح ، فلو أن لدينا عروضًا مسرحية جيدة فهذا بالنسبة لى هو الجائزة.

عرض " كوميديا البؤساء " تدور أحداثه فى قالب استعراضى غنائي حول حياة "جان فالجان" الذى عانى مرارة السجن وعانى أيضا بعد خروجه منه، والعرض مأخوذ عن نص "البؤساء" لفيكتور هوجو، أشعار أحمد حسن ، موسيقى محمد الصاوى، ديكور عمرو الأشرف، ملابس نعيمة عجمى، استعراضات رشا مجدى، بطولة رنا سماحة، محمود عزت، رامى الطمبارى، مريم البحراوى، محمد عبده، عمرو كمال بدير، رانيا النجار، مايا ماهر، إخراج مروة رضوان.

يذكر ان المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الحادية عشرة تنظمة وزارة الثقافة فى الفترة من ١٩ يوليو و حتى ٢ أغسطس ٢٠١٨.


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