رئيس بلدية طبربة ينفي "حرقان" احد اعضاء المجلس البلدي

نفى رئيس بلدية طبربة كثير البيتري في تصريح ل"وات" قيام اي عضو من اعضاء المجلس البلدي بالحرقان الى ايطاليا معتبرا ان مايروج في هذا الشان هو من قبيل الاشاعة التي تناقلتها صفحات التواصل الإجتماعي بهدف قطع حبل الثقة بين المواطن والمجلس البلدي .



