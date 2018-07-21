رئيس بلدية طبربة ينفي "حرقان" احد اعضاء المجلس البلدي
السبت 21/يوليه/2018 - 03:19 ص
محمد وليد الجموسي
نفى رئيس بلدية طبربة كثير البيتري في تصريح ل"وات" قيام اي عضو من اعضاء المجلس البلدي بالحرقان الى ايطاليا معتبرا ان مايروج في هذا الشان هو من قبيل الاشاعة التي تناقلتها صفحات التواصل الإجتماعي بهدف قطع حبل الثقة بين المواطن والمجلس البلدي .
واضاف لمراسلة وات ان عضو المجلس البلدي بطبربة ضياء الدين البجاوي وهو رئيس لجنة الحوكمة والديمقراطية التشاركية بالمجلس البلدي مهندس وإطار سام بشركة سافر إلى لبنان في إطار بعثة أممية للتكوين في الحوكمة والديمقراطية التشاركية وهو مجال اللجنة التي يترأسها وذلك في تربص لمدة شهرين مجددا التاكيد على أن كل أعضاء المجلس البلدي عاقدون العزم على خدمة مصالح البلاد وان ترويج مثل هذه الاشاعات لا يخدم مصلحة المنطقة في شيء ويُبعِد أهل طبربة عن مشاغلهم الأساسية .