أول تغريدة لـ شيري عادل بعد زواجها من الداعية الإسلامي معز مسعود





غردت الفنانة شيري عادل، عبر حسابها بموقع التدوين المصغر "تويتر"، للمرة الأولى بعد إعلان زواجها من الداعية الإسلامي معز مسعود.

وكتبت "شيري" عبر حسابها: "صلوا على من كان لا يؤذي ولا يجرح أحدًا، بل كان كلامه طيبًا للقلوب".

أثارت الفنانة شيري عادل، الكثير من الجدل بعد إعلان زواجها من المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود، ما جعل الكثيرين يتساءلون عن ارتداء شيري عادل الحجاب خلال الفترة المقبلة.