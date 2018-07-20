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برشلونة يقدم عرضا جديدا للتعاقد مع جناح تشيلسي

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:25 م
برشلونة يقدم عرضا جديدا للتعاقد مع جناح تشيلسي
تشيلسي
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عمر عبدالعزيز
 

 

قدم نادي برشلونة الإسباني عرضًا جديدًا للتعاقد مع جناح تشيلسي الإنجليزي ويليان، لتدعيم هجوم البارسا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

 

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سكاي سبورت" البريطانية، فإن النادي الكتالوني، قد رفع عرضه للتعاقد مع ويليان إلي 55 مليون جنيه إسترليني.

 

وكان البلوز قد رفض العرض الأول من برشلونة والذي بلغ 50 مليون إسترليني، ولكن قد يقبل بهذا المبلغ، لرغبة اللاعب في الرحيل عن الستامفورد بريدج.

 

المزيد عن: ويليان رياضة تشيلسي برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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