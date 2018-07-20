خروج البريطاني المصاب في حادث إيمزبري من المستشفى

خرج المواطن البريطاني، تشارلز روولي، الذي قالت الشرطة البريطانية إنه سمم بمادة "نوفيتشوك" المؤثرة على الأعصاب في مدينة إيمزبري، من المستشفى.



وأكدت مسؤولة في مستشفى ساليزبوري الذي تلقى روولي العلاج فيها، شفاءه، مشيرة إلى أن خروجه من المستشفى لا يمثل أي خطر على سكان المنطقة.



وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت يوم 4 يوليو الجاري، عن تسميم تشارلز روولي وشريكته دون ستورجيس بالمادة التي أطلقوا عليها اسم "نوفيتشوك"، وهي ذات المادة التي تسمم بها في مارس الماضي رجل الاستخبارات الروسي السابق والعميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة ساليزبوري.



وفي وقت لاحق توفيت دون ستورجيس في المستشفى، واعتبرت السلطات البريطانية حادث إيمزبري "هجوما" باستخدام مادة كيميائية خطيرة، وتعمل السلطات البريطانية حاليا على تحديد مصدر هذه المادة.

