مازن حمزة: اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة أغضبتنا



ولفت إلى أنه بدأ في تصوير برنامج تليفزيوني اسمه "خمسة في المائة" يستضيف فيه نماذج من ذوي الاحتياجات الخاصة.





قال مازن حمزة، أول مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة يتسلق الجبال، إن اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة أغضبت الكثير منهم، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر في المجلس القومي لذوي الإعاقة لأنه ضد المعاقين.وأضاف "حمزة"، خلال حواره مع فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن الرئيس السيسي يهتم جدًا بذوي الاحتياجات الخاصة وظهر ذلك مؤخرا بكافة المصالح الحكومية، لافتًا إلى أن أصحاب الإعاقة أصبح لديهم كارنية افتراضي اسمه "كارنيه سيادة الرئيس" نتيجة دعمه الكبير.