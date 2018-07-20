مصر × يوم.. "الآثار": 2018 سيكون عام الاكتشافات على يد البعثات المصرية

شهدت مصر على مدار 24 ساعة العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها كشف حقيقة استيراد مصر أسماك بلاستيكية من الصين، فضلاً عن كشف سبب ظهور مصطلح "لعنة الفراعنة"، و2018 سيكون عام الاكتشافات على يد البعثات المصرية.





"الآثار": 2018 سيكون عام الاكتشافات على يد البعثات المصرية

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للهيئة العامة للآثار: "توقفنا عن أعمال الاكتشافات والافتتاحات الأثرية عقب ثورة يناير بسبب نقص الأموال".





وأضاف "وزيري"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، أن عام 2017 كان عام الاكتشافت الأثرية، وأن عام 2018 سيكون عام الاكتشافات والافتتاحات الأثرية على يد بعثات مصرية.





وأشار إلى أنه سيتم افتتاح متحف سوهاج خلال فترة قريبة، ومن الممكن أن يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي الافتتاح، وأن كل افتتاح يكون به 100 قناة عالمية.





جماجم تابوت الإسكندرية قد تكون لعسكريين

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للهيئة العامة للآثار، إن الـ3 مومياوات في تابوت الإسكندرية كانوا محنطين ولكن ليس تحنيطًا جيدًا لأنهم تحللوا بسبب مياه الصرف الصحي.





وأضاف "وزيري"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، أنهم وجدوا ثقبًا في جمجمة إحدى المومياوات، لافتًا إلى أنها كانت حادة المنظر وكذلك المومياء الثانية، والثالثة ما زالت تحت الدراسة، متابعًا: "واضح أنه توفى في توقيت غير متوقع، كالحرب، وواضح من منظره أنه كان عسكريًا".





وأشار إلى أنهم أرسلوا الهياكل لتحليلها، مؤكدًا أن التابوت الذي تم العثور عليه في الإسكندرية ليس ملكيًا.





وسيم السيسي يكشف سبب ظهور مصطلح "لعنة الفراعنة"

كشف الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، حقيقة وجود ما يسمى بـ"لعنة الفراعنة"، قائلًا إن هناك اعتقاد بأن من يزعج مومياء فرعون يكون عليه لعنة، لافتًا إلى أن المقابر الفرعونية بها مادة مشعة تقتل البكتيريا.





وأوضح "السيسي"، خلال حواره مع "القناة الأولى" اليوم الجمعة، سبب ظهور هذا المصطلح، قائلًا إنه ظهر عندما تم فتح مقبرة توت عنخ أمون بواسطة عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر، ووجد وقتها نصًا مكتوبًا داخل المقبرة يؤكد أن اللعنة ستصيب من يقوم بفتح المقبرة حتى يموت وينتقل إلى العالم الآخر.





وأضاف أن "كارتر" أصيب بحمى شديدة بعد أن فتح المقبرة أدت إلى وفاته في اليوم التالي، وبعدها قامت الحرب العالمية الثانية، وبالتالي تم ربط هذه الأحداث بما وجد بداخل المقبرة.





"الزراعة" تكشف حقيقة استيراد مصر أسماك بلاستيكية من الصين

قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن ما تردد حول طرح الوزارة أسماك بلاستيكية مستوردة من الصين ماهي إلا شائعات.





وأشار "عبدالدايم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صوت الناس" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الجمعة، إلى أن مصر لا تستورد أسماك من الصين نهائيًا، مضيفًا أن متلقي الشائعة يجب أن يكون لديه نوع من التفكير قبل أن يصدق ما يثار.





وأضاف أن تلك الشائعات تهدف إلى إثارة البلبة، والقضاء على الثقة بين الحكومة والمواطن، متابعًا: "مصر رقم واحد في المزارع السمكية في الشرق الأوسط وأفريقا، ورقم 8 على العالم"، موضحًا أن مصر تنتج مليون و835 ألف طن، متابعًا: "المستقبل مفرح، والشائعات ستستمر لضرب النجاح".





رسلان: زيارة "السيسي" لـ السودان خلقت نوعًا من الثقة المتبادلة بين البلدين

قال الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على عمق العلاقات بين مصر والسودان والتقارب بين الشعبين.





وأشار "رسلان، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، إلى أن فتح المعابر البرية بين مصر والسودان نقطة تحول في العلاقة بين البلدين؛ لأنها سمحت بتداول أكثر للسلع.





وأكد أن الربط الكهربائي بين البلدين خطوة هامة، وأن ربط السكك الحديدة سيحدث ربط حقيقي بين الشعبين، موضحًا أنه يتم وضع خطط لتجاوز أزمة تغيير شكل القضبان بين مصر والسودان لربط السكك الحديدية بين البلدين، لافتًا إلى أن الزيارة خلقت نوعًا من الثقة المتبادلة بين البلدين.