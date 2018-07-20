ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أول مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة يتسلق الجبال: أحضر لمفاجأة في نوفمبر المقبل

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:16 م
أول مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة يتسلق الجبال: أحضر لمفاجأة في نوفمبر المقبل
طباعة
داليا الحسين
 
قال مازن حمزة، أول مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة يتسلق الجبال إن هدفه من ممارسة الرياضات الصعب فتح مجالات جديدة لذوي الإعاقة وأن ينظروا للحياة بأنه لا يوجد مستحيل.

وأضاف "حمزة"، خلال حواره مع فضائية "dmc"، مساء الجمعة أنه تسلق جبال الألب وجبل موسى وجبال في المغرب وجبل سانت كاترين.

وتابع: "اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يدعمني بقوة في تسلق الجبال ويرحب بنا دائما، وليس لدي مشكلة في ظهور إعلانات لشركات وطنية مصرية على قميصي أثناء تسلقي الجبال"، مشيرًا إلى أنه يحضر مفاجأة في شهر 11 المقبل.
المزيد عن: مصر رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بورتو
0
x
21:00
0
ليل
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/20/2018 11:30:00 PM