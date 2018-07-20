أول مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة يتسلق الجبال: أحضر لمفاجأة في نوفمبر المقبل



وتابع: "اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يدعمني بقوة في تسلق الجبال ويرحب بنا دائما، وليس لدي مشكلة في ظهور إعلانات لشركات وطنية مصرية على قميصي أثناء تسلقي الجبال"، مشيرًا إلى أنه يحضر مفاجأة في شهر 11 المقبل.



قال مازن حمزة، أول مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة يتسلق الجبال إن هدفه من ممارسة الرياضات الصعب فتح مجالات جديدة لذوي الإعاقة وأن ينظروا للحياة بأنه لا يوجد مستحيل.وأضاف "حمزة"، خلال حواره مع فضائية "dmc"، مساء الجمعة أنه تسلق جبال الألب وجبل موسى وجبال في المغرب وجبل سانت كاترين.