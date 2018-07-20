حماس: المقاومة سترد على قصف مواقعها بغزة

شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأن "المقاومة الفلسطينية"، سترد على استهداف إسرائيل لمواقعها في قطاع غزة.



وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في بيان وصل وكالة الأناضول:" تصرف المقاومة إزاء هذا الاستهداف والتصعيد محكوم بالحق في الدفاع عن شعبنا (..) وترسيخ معادلة الردع المبنية على أساس القصف بالقصف والقنص بالقنص".



وأضاف:" اختيار الاحتلال الإسرائيلي القصف والعدوان على مواقع المقاومة، وعلى غزة وأهلها، واستهداف المتظاهرين العزل، وقتلهم بدم بارد؛ سيضعه أمام استحقاقات هذا الخيار وتداعياته الصعبة، وسيرفع من تكلفة حسابه، وعليه أن يتحمل النتائج والعواقب".



ودعا "العالم وصناع القرار في المنطقة أن يعملوا على لجم هذا العدوان، وإنهاء حصار غزة، ودعم عدالة القضية الفلسطينية".



ويشهد قطاع غزة، توترا ملحوظا، بدأ عصر اليوم الجمعة، حيث تشن مقاتلات إسرائيليا غارات قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين من كتائب القسام، فيما استشهد رابع خلال مشاركته في مسيرات العودة قرب السياج الحدودي.



ويقول الجيش الإسرائيلي إنه بدأ بشن الغارات ردا على إطلاق نار نفذه فلسطينيون قرب الحدود.