ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حماس: المقاومة سترد على قصف مواقعها بغزة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:11 م
حماس: المقاومة سترد على قصف مواقعها بغزة
طباعة
وكالات
 
شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأن "المقاومة الفلسطينية"، سترد على استهداف إسرائيل لمواقعها في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في بيان وصل وكالة الأناضول:" تصرف المقاومة إزاء هذا الاستهداف والتصعيد محكوم بالحق في الدفاع عن شعبنا (..) وترسيخ معادلة الردع المبنية على أساس القصف بالقصف والقنص بالقنص".

وأضاف:" اختيار الاحتلال الإسرائيلي القصف والعدوان على مواقع المقاومة، وعلى غزة وأهلها، واستهداف المتظاهرين العزل، وقتلهم بدم بارد؛ سيضعه أمام استحقاقات هذا الخيار وتداعياته الصعبة، وسيرفع من تكلفة حسابه، وعليه أن يتحمل النتائج والعواقب".

ودعا "العالم وصناع القرار في المنطقة أن يعملوا على لجم هذا العدوان، وإنهاء حصار غزة، ودعم عدالة القضية الفلسطينية".

ويشهد قطاع غزة، توترا ملحوظا، بدأ عصر اليوم الجمعة، حيث تشن مقاتلات إسرائيليا غارات قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين من كتائب القسام، فيما استشهد رابع خلال مشاركته في مسيرات العودة قرب السياج الحدودي.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه بدأ بشن الغارات ردا على إطلاق نار نفذه فلسطينيون قرب الحدود.
المزيد عن: قصف حركة حماس المواقع المقاومة الرد التعهد اسرائيل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بورتو
0
x
21:00
0
ليل
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/20/2018 11:40:01 PM