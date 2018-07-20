وزيري: الآثار المكتشفة تمثل 40% من الموجود في باطن الأرض

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للهيئة العامة للآثار، إن هناك طفرة في الاكتشافات الأثرية حاليًا.



وأوضح "وزيري"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، أن ما تم اكتشافه من آثار حتى الآن لا يتخطى 40% ما يوجد في باطن الأرض.



وتابع: "نخصص مكافأت لمن يرشد عن وجود آثار في أي مكان"، لافتًا إلى أن شرطة السياحة تبذل مجهودًا كبيرًا في هذا النحو.

