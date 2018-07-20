عاجل.. الدولار الأمريكي يهبط مع تكرار ترامب انتقاداته لقوة العملة

هبط الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم الجمعة، مع انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا قوة العملة الأمريكية.



ويلقى الدولار دعمًا من زيادات محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية.



ومنذ أن سجّل أدنى مستوى في ثلاثة أعوام مقابل سلّة من ست عملات رئيسية، في فبراير الماضي، صعد مؤشر الدولار 8.3%.



وعقب تعليقات ترامب، الخميس، تحوّل مؤشر الدولار إلى الانخفاض، لكنه تعافى في وقت لاحق وارتفع 0.1%.