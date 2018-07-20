المصالحة الروسي: إطلاق طائرات مسيرة هجومية من المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين

أكد مركز المصالحة الروسي في سوريا، مساء اليوم الجمعة، أنه يتم إطلاق طائرات مسيرة هجومية من المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".



ويذكر أن قال قائد مركز المصالحة، إن ممثلو الجانب الروسي والإيراني، بالتعاون مع الحكومة السورية، توصلوا لاتفاقية مع قادة المجموعات المسلحة غير القانونية، حول إجلاء المدنيين من بلدتي فوعا وكفريا المحاصرتين من قبل المسلحين، وفي إطار الاتفاقية خرج حوالي 7 آلاف شخص.