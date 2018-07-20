وزير الاقتصاد اللبناني: سنبرم اتفاقا مع سوريا لاستخدام معبر نصيب للتصدير

قال رائد خوري وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، إنه يجب على لبنان السعي لإبرام اتفاق مع سوريا حتى يتمكن المصدرون اللبنانيون من الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط عبر الحدود السورية مع الأردن بعد أن استعادت دمشق السيطرة على تلك الحدود.





وقال خوري إن من المهم أن يكون بمقدور المصدرين اللبنانيين إرسال منتجاتهم مجددا برا عبر سوريا إلى معبر نصيب مع الأردن ومنه إلى المنطقة الأوسع، واصفا المعبر الذي كان مغلقا بسبب الحرب ”بالشريان الحيوي“ للاقتصاد اللبناني.





وقال خوري لرويترز في مقابلة ”إن شاء الله بالمفاوضات التي ستجرى بين الأطراف اللبنانية والسورية والأردن ستفتح هذا الطريق لأن صادراتنا انخفضت بحدود 35 بالمئة بعدما اندلعت الحرب في سوريا“.





واستعادت القوات الحكومية السورية في وقت سابق هذا الشهر السيطرة على معبر نصيب في هجوم بدعم روسي.





وتشير تعليقات خوري إلى أهمية إعادة فتح معبر نصيب لاقتصادات المنطقة. وقبل اندلاع الحرب في سوريا في 2011، كان المعبر بمثابة مسار مرور رئيسي لمئات من الشاحنات والتي تنقل يوميا سلعا بين تركيا والخليج في تجارة سنوية قيمتها عدة مليارات من الدولارات.



