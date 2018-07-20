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وسيم السيسي يكشف سبب ظهور مصطلح "لعنة الفراعنة"

الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:59 م
وسيم السيسي يكشف سبب ظهور مصطلح لعنة الفراعنة
الدكتور وسيم السيسي
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أمنية فوزي
 

كشف الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، حقيقة وجود ما يسمى بـ"لعنة الفراعنة"، قائلًا إن هناك اعتقاد بأن من يزعج مومياء فرعون يكون عليه لعنة، لافتًا إلى أن المقابر الفرعونية بها مادة مشعة تقتل البكتيريا.

وأوضح "السيسي"، خلال حواره مع "القناة الأولى" اليوم الجمعة، سبب ظهور هذا المصطلح، قائلًا إنه ظهر عندما تم فتح مقبرة توت عنخ أمون بواسطة عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر، ووجد وقتها نصًا مكتوبًا داخل المقبرة يؤكد أن اللعنة ستصيب من يقوم بفتح المقبرة حتى يموت وينتقل إلى العالم الآخر.

وأضاف أن "كارتر" أصيب بحمى شديدة بعد أن فتح المقبرة أدت إلى وفاته في اليوم التالي، وبعدها قامت الحرب العالمية الثانية، وبالتالي تم ربط هذه الأحداث بما وجد بداخل المقبرة.
المزيد عن: مصر لعنة الفراعنة الدكتور وسيم السيسي اخبار مصر
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