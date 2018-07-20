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نائب رئيس الهيئة يكشف حقيقة اقتراض قناة السويس

الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:44 م
نائب رئيس الهيئة يكشف حقيقة اقتراض قناة السويس
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أمنية فوزي
 
كشف الفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس، حقيقة اقتراض قناة السويس، قائلًا: "خبر عاري تمامًا من الصحة، قناة السويس لا تقترض وأموالها موجودة وتدعم الاقتصاد القومي".

وأكد "ربيع"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مصر في أسبوع"، المذاع عبر فضائية "ten" مساء الجمعة،: "قناة السويس عمرها ما هتقترض ومواردها تزداد يوميًا".

وأوضح أن هذه الالئاعة ضمن الشائعات التي تقلل من قيمة قناة السويس، ولكن كل هذه الشائعات غير صحيحة تمامًا.
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