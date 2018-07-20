نائب رئيس الهيئة يكشف حقيقة اقتراض قناة السويس
الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:44 م
أمنية فوزي
كشف الفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس، حقيقة اقتراض قناة السويس، قائلًا: "خبر عاري تمامًا من الصحة، قناة السويس لا تقترض وأموالها موجودة وتدعم الاقتصاد القومي".
وأكد "ربيع"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مصر في أسبوع"، المذاع عبر فضائية "ten" مساء الجمعة،: "قناة السويس عمرها ما هتقترض ومواردها تزداد يوميًا".
وأوضح أن هذه الالئاعة ضمن الشائعات التي تقلل من قيمة قناة السويس، ولكن كل هذه الشائعات غير صحيحة تمامًا.
وأكد "ربيع"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مصر في أسبوع"، المذاع عبر فضائية "ten" مساء الجمعة،: "قناة السويس عمرها ما هتقترض ومواردها تزداد يوميًا".
وأوضح أن هذه الالئاعة ضمن الشائعات التي تقلل من قيمة قناة السويس، ولكن كل هذه الشائعات غير صحيحة تمامًا.