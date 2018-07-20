آبي: واردات أمريكا من السيارات اليابانية لا تشكل أي تهديد لأمنها القومي

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الجمعة إن واردات السيارات اليابانية لا تشكل أي تهديد للأمن القومي الأمريكي، واعدا بإقناع الرئيس دونالد ترامب بألا يفرض رسوما جمركية قد تلحق ضررا بالاقتصاد العالمي.





وأبلغ آبي مؤتمر صحفيا في ختام دورة انعقاد البرلمان ”واردات السيارات وأجزاء السيارات من بلدنا لم تضر قط الأمن القومي للولايات المتحدة ولن تفعل هذا في المستقبل“.





وأطلقت واشنطن تحقيقا في مايو أيار بشأن ما إذا كانت السيارات المستوردة تشكل تهديدا للأمن القومي. وهدد ترامب مرارا بفرض رسوم جمركية كمكون رئيسي في رسالته الاقتصادية، مكررا الشكوى بشأن العجز التجاري لقطاع السيارات في أمريكا، وخصوصا مع ألمانيا واليابان.





وقال آبي إن الشركات اليابانية تصنع حوالي 3.8 مليون سيارة سنويا في الولايات المتحدة، أو أكثر من ضعفي عدد السيارات التي تصدرها اليابان إلى أمريكا.





وأضاف قائلا ”القيود على التجارة لن تفيد أحدا، ونحن سنواصل شرح ذلك للولايات المتحدة وسنعمل عن كثب معهم لضمان ألا يتم فرض تلك الرسوم“.







