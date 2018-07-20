كاريلو وأمرابط.. تعرف على أبرز الصفقات في الدوري السعودي حتى الآن





شهد الدوري السعودي للمحترفين موسم انتقالات قوي واستثنائي في الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأثارت صفقة انتقال كاريلو إلى الهلال السعودي ترحيب واسع من جماهير الزعيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى أن الجمهور دشن هاشتاج "كاريلو أهلاوي" على تويتر ترحيبا به.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" أبرز الصفقات في الدوري السعودي حتى الآن:





1- كاريلو - ‎الهلال

تعاقد نادي الهلال مع الجناح أندريه كاريلو قادما من بنفيكا البرتغالي.





2- بوديسكو - ‎الشباب

وقع الروماني بوديسكو على عقود انضمامه إلى الشباب لمدة ثلاث مواسم مقبلة قادما من ستيوا بوخارست.





3- دجانيني - ‎الأهلي

ضم النادي الأهلي، مهاجم منتخب الرأس الأخضر ونادي سانتوس لاجونا المكسيكي دجانيني تافاريس لمدة أربعة مواسم.





4- أمرابط - ‎النصر

انتقل المغربي نور الدين أمرابط إلى النصر لمدة 3 سنوات قادما من نادي واتفورد الإنجليزي.





5- كارليتو - الاتحاد

تمكن نادي الاتحاد من الحصول على خدمات اللاعب قادما من صفوف أتلتيكو بارانينسي.



