بعد مساهمة ناصف ساويرس في شراءه.. 8 معلومات عن نادي أستون فيلا الإنجليزي

ساهم رجل الأعمال ناصف ساويرس فى شراء نادى أستون فيلا الإنجليزى - الذى كان يمر بضائقة مالية - فى شراكة تحت اسم NSWE مع المستثمر الأمريكى ويسلى إدنس، للمساهمة فى زيادة رأس مال نادى أستون فيلا الإنجليزى مقابل امتلاك 55% من أسهم النادى، خالص من أى مديونية.





علق ناصف ساويرس على الصفقة قائلا إنه ينظر إلى أستون فيلا كنادى عريق يتمتع بإدارة قوية ويضم قائمة من اللاعبين الممتازين، مؤكدا أن النادى سيكون منفذا من منافذ إبراز المواهب المصرية على الساحة الإنجليزية والأوروبية فى المستقبل."





وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز المعلومات حول نادي أستون فيلا الإنجليزي:





- نادي أستون فيلا هو نادي كرة قدم إنجليزي تأسس في 1874 م، في بيرمنجهام إنجلترا.





- يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو الفريق الأبرز في مدينة بيرمنجهام، وعدوه اللدود هو نادي برمنجهام سيتي.





- وأستون فيلا هو واحد من أهم أندية إنجلترا وواحد من مؤسسى الدوري الإنجليزي الممتاز ورئيس النادى وليام ماكجريجور الذي ترأس أستون فيلا عام 1885 هو صاحب فكرة إنشاء الدوري الإنجليزي.





- ولعب نادى أستون فيلا أول مباراة له مع نادى أستون بروك سانت مارى للرجبى وكان من شروط هذه المباراة أن يوافق نادى أستون فيلا على لعب الشوط الأول من المباراة بقانون مباريات الرجبى و الشوط الثانى من المباراة بقانون كرة القدم وانتهت المباراة بفوز أستون فيلا 1 - صفر .





- نادى أستون فيلا ربح أول بطولة له عام 1887 بعد فوزه على ويست بروميتش ألبيون في كأس إنجلترا، وفاز أستون فيلا بـ 21 بطولة حتى الآن.





- أستون فيلا إحدى الفرق الأثنا عشر التى تنافست في دورى كرة القدم الإفتتاحى عام 1888 حيث كان رئيس نادى أستون فيلا وليام ماكجريجور هو صاحب فكرة إنشاء الدورى الإنجليزى .





- نادى أستون فيلا كان النادي الإنجليزي الأكثر نجاحًا في العصر الفيكتوري عند نهاية عصر الفيلا الذهبى في بداية الحرب العالمية الأولى حيث ربح النادى في تلك الفترة 6 دورى و 5 كؤوس حيث ربح بطولة الدورى للمرة السادسة في تاريخه عام 1920 وبعد ذلك تراجع مستوى أستون فيلا ببطء إلى أن هبط إلى القسم الثانى عام 1936 للمرة الأولى في تاريخه.





- ملعب الفريق يسمى فيلا بارك و يقع في منطقة أستون شمال بيرمينجهام تأسس عام 1897 ويتسع لـ42,788 متفرج وهو أكثر الملاعب في إنجلترا التي استضافت مباريات الأدوار قبل النهائية من بطولة كأس إنجلترا، وفيلا بارك يعد واحد من أهم ملاعب كرة القدم في المملكة المتحدة وهو الملعب الخاص بنادى أستون فيلا منذ عام 1897 وهو ملعب مصنف من الاتحاد الأوروبى ضمن الملاعب ذات الأربعة نجوم شكله من الخارج يشبه شكل الفيلا القديمة، جميع مقاعد فيلا بارك تأخذ اللونين الأزرق الفاتح "اللبني" والعنابي وهى ألوان الزى الأساسى لفريق أستون فيلا.







