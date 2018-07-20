مصطفى وزيري يكشف كواليس الاكتشاف الأثري بالإسكندرية

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للهيئة العامة للآثار، كواليس الاكتشاف الأثري بالإسكندرية، قائلًا إن القصة بدأت بتقدم أحد المواطنين لعمل إحلال لمنزل قديم وبناء آخر حديث، موضحًا أن التصريح لم يكتمل إلا بموافقة الآثار بعد معاينة المكان، وأن لجنة الآثار وجدت شيئًا غريبًا عند المعاينة في بداية يوليو الجاري، ولذلك بدأوا بالحفر.



ووجه "وزيري"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، الشكر القوات المسلحة وشرطة السياحة والآثار، قائلًا: "بمجرد علمهم بالواقعة أرسلوا قواتهم لحراسة المنطقة".



وأكد أنه من المستحيل أن يكون التابوت لـ الإسكندر لأكبر كما روج البعض؛ لأن منطقة سيدي جابر ليست منطقة دفن ملكية، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام الأجنبية هي التي روجت أن التابوت المكتشف للإسكندر الأكبر.

