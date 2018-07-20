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النني على رأس قائمة آرسنال المتوجهة إلى سنغافورة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:25 م
النني على رأس قائمة آرسنال المتوجهة إلى سنغافورة
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علاء خليف
 
أعلن الجهاز الفني لفريق أرسنال الإنجليزي بقيادة أوناي إيمري قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى سنغافورة في جولة آسيوية استعدادا للموسم الجديد (2018-2019).

وتواجد الدولي المصري محمد النني علي رأس قائمة أرسنال المتجهة لسنغافورة وذلك للمرة الاولي منذ عودته من روسيا بعد المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم.

وضمت قائمة آرسنال 25 لاعبًا هم:
بيتر تشيك - بيرند لينو - مارتينيز - هيكتور بيليرين - سياد كولاسيناك - تشامبرز - روب هولدينج - موستافي - سوكراتيس - مافروبانوس - أوسي توتو - محمد النني - ميتلاند نيلز -  ماتيو جويندوزي - نيلسون - سميث روي - كريس ويلوك - رامسي - مختاريان - أوزيل - ايوبي - إدي نيكتيا - لوكاس بيريز - لاكازيت - أوباميانج.

ويخوض آرسنال دورة ودية في سنغافورة يلتقي خلالها مع فريقي أتليتكو مدريد الأسباني في 26 يوليو الجاري، وباريس سان جيرمان الفرنسي في 28 من نفس الشهر.

المزيد عن: محمد النني النني إيمري آرسنال
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