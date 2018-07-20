الرئاسة × أسبوع.. "السيسي" في الخرطوم لعقد جلسة مباحثات مع الرئيس السوداني

شهد الأسبوع الرئاسي المنصرم، العديد من الأنشطة الداخلية، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومحمد كمال الدالي محافظ الجيزة، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء طه بدوى رئيس الشركة العربية العالمية للبصريات، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بمشروع المتحف المصري الكبير.

اجتماع مع رئيس الوزراء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين نصر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، وممثلي شركة مجموعة المهندسين الاستشاريين ECG.

وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع عرض تطورات مشروع لإقامة مناطق خدمية متكاملة في أنحاء مختلفة من الجمهورية على مساحة حوالي 60 فداناً للمنطقة الواحدة، وتضم كل منها نادياً رياضياً، ودور عبادة، ومدرسة، ومجمعاً طبياً، ومركزاً تجارياً وترفيهياً، ومجمعاً للخدمات الإدارية والحكومية، وذلك على نحو يوفر التكامل بين هذه المنشآت وإتاحة استخدام مرافقها في أكثر من نشاط مشترك.

وفي هذا الإطار، وجه السيد الرئيس باستكمال الدراسة الوافية لهذا المشروع من كافة النواحي، مشيراً إلى أهمية تقديم خدمات متكاملة للمواطنين في مناطق مجمعة، بحيث يتم التسهيل على المواطنين بحصولهم على خدمات متنوعة في مكان واحد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك لعرض الموقف التنفيذي لعدد من المدن الجديدة، منها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وذلك من حيث تطور موقف تنفيذ الطرق والمحاور الرئيسية والأحياء السكنية. كما عرض السيد وزير الشباب والرياضة تطورات تنفيذ المدن والمنشآت الرياضية في المدن الجديدة، ولاسيما بمدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

استقبال السلطان مفضل سيف الدين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه شقيقه الأمير قصي وجهي الدين، ونجلاه الأمير جعفر الصادق، والأمير طه سيف الدين، ومفضل حسن ممثل سلطان البهرة بالقاهرة

وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بسلطان البهرة، مؤكداً العلاقات الوطيدة التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، وانفتاحها الدائم على كافة الأديان والطوائف، والإيمان العميق بأهمية الحوار بين كافة شعوب العالم بمختلف مذاهبها وأعراقها، استناداً إلى تاريخ شعب مصر العريق وحضارته وفهمه الوسطي للدين، كما وجه السيد الرئيس الشكر لسلطان البهرة على الجهود التي يبذلها خلفاً لوالده في ترميم المساجد الأثرية ومقامات آل البيت في مصر، وكذلك أنشطة الطائفة الخيرية المتنوعة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن سلطان البهرة أشاد بما حققته مصر من نجاح وتقدم على صعيد تحقيق الأمن والاستقرار خلال الفترة الماضية بقيادة السيد الرئيس، مثنياً على ما تتمتع به مصر من حرية تتيح ممارسة الشعائر الدينية وتكفل للجميع مناخا مستقراً، منوهاً إلى الجهود التي تبذلها الطائفة في مجال ترميم المساجد الأثرية، والاهتمام الذي توليه لصيانة مساجد آل البيت فى مصر، مشيراً إلى ما تقوم به حالياً لترميم ضريح.

السيسي يجتمع بالدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض الرؤية الاستراتيجية الشاملة للوزارة خلال الفترة القادمة وخطة تطوير المصانع والشركات التابعة لها، والتي تهدف الى التطوير الشامل للمعدات والقوى البشرية ومنظومات الجودة والتدريب والتسويق لإنتاج معدات عسكرية ومدنية أكثر تطوراً، والمشاركة بصورة أكبر في خطط التنمية الشاملة للدولة والمشروعات القومية.

اجتماع مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومحمد كمال الدالي محافظ الجيزة، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء طه بدوى رئيس الشركة العربية العالمية للبصريات، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض آخر المستجدات الخاصة بمشروع المتحف المصري الكبير، ومشروع تطوير هضبة الأهرامات، فضلاً عن استعراض عدد من المشروعات الخاصة بتطوير المقاصد الأثرية على مستوى الجمهورية.

وقد وجه الرئيس بأن يتم الانتهاء من مشروع المتحف المصري الكبير بكامل مراحله لافتتاحه بشكل متكامل ونهائي في عام 2020، ليتزامن ذلك مع افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة عين الصيرة بعد تطويرها، وكذلك مدينة العلمين الجديدة، والافتتاح الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة التي سيتم بدء نقل الوزارات إليها في عام 2019، بحيث تشهد مصر خلال عام 2020 نقلة حضارية وثقافية كبيرة.

استقبال سالفينى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ماتيو سالفينى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، وذلك بحضور محمود توفيق وزير الداخلية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير الإيطالي بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد السيد الرئيس الحرص على تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا على الأصعدة المختلفة، وتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

كما أكد الرئيس توفر الإرادة والرغبة القوية للتوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، والكشف عن الجناة لتحقيق العدالة في تلك القضية، مشيراً سيادته إلى حرص مصر على التعاون من خلال الأجهزة المعنية والسلطات القضائية، للتنسيق مع نظيرتها الإيطالية في هذا الإطار.

جلسة مباحثات مع الرئيس السوداني

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مستهل زيارة سيادته للسودان، جلسة مباحثات مع الرئيس السوداني "عمر البشير" في القصر الجمهوري بالخرطوم، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال المباحثات عن سعادته بزيارة السودان، مشيراً إلى ما تعكسه هذه الزيارة، التي تعد الخارجية الأولى لسيادته في الفترة الرئاسية الثانية، من خصوصية العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، التي يجمع بين شعبيهما روابط ثقافية واجتماعية وطيدة ممتدة عبر السنين. كما أشاد السيد الرئيس بالتطورات الإيجابية المتواصلة في علاقات التعاون بين البلدين، مؤكداً حرص مصر على مواصلة تطوير هذه العلاقات ودفعها نحو آفاق أوسع، بما يلبي طموحات شعبي وادي النيل الشقيقين نحو السلام والاستقرار والتنمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السوداني أعرب من جانبه عن تقديره والشعب السوداني للعلاقات الأخوية التاريخية مع مصر وشعبها، مشيراً إلى التاريخ المشترك ووحدة المصير التي تجمع بين البلدين والشعبين.

كما أكد الرئيس السوداني حرص بلاده على تعزيز وتفعيل أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية، بما يعود بالنفع على الشعبين ويلبي طموحاتهما التنموية. وأشار الرئيس البشير كذلك إلى تشابك مصالح البلدين وارتباط أمنهما القومي، ما يؤكد أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين للتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة.

وذكر السفير بسام راضي أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعظيم التعاون الاقتصادي وتعزيز مختلف جوانب التعاون المشترك، في مجالات البنية التحتية والنقل والزراعة والإنتاج الحيواني، وفي هذا الإطار وجه الرئيسان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين، وعضوية الجهات المعنية المختلفة، لبلورة مشروعات محددة بجداول زمنية يتم الالتزام بها، فضلاً عن تكثيف الجهود لوضع ما يتم الاتفاق عليه موضع التنفيذ، وذلك في ضوء توافر الإرادة السياسية والشعبية، وضرورة انعكاس ذلك على المستوى التنفيذي.