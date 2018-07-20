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طريقة تحضير سلطة الخيار والأفوكادو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:46 م
طريقة تحضير سلطة الخيار والأفوكادو
سلطة الخيار والأفوكادو - أرشيفية
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المقادير:

خيار: 2 حبة "مفروم مكعبات"
الأفوكادو: 2 حبة "مقطع مكعبات"
كزبرة خضراء: 4 ملاعق كبيرة "مفرومة"
الثوم: فص "مهروس"
البصل الأخضر: عود "مفروم"
ملح: ربع ملعقة صغيرة
فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة
عصير الليمون: 1 حبة


طريقة التحضير:

1- ضعي الخيار والأفوكادو المفروم والبصل الأخضر والكزبرة في وعاء واخلطي.

2- اخلطي عصير الليمون مع الثوم والملح والفلفل الأسود.

3- أضيفي خليط عصير الليمون للسلطة وقلبي وقدميها.
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