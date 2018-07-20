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سوني تقدم نسخة خاصة من جهاز PS4 Pro لشخصية سبايدرمان

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:35 م
سوني تقدم نسخة خاصة من جهاز PS4 Pro لشخصية سبايدرمان
نسخة PS4 Pro لشخصية سبايدرمان
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كشفت شركة سوني عن نسخة خاصة ومحدودة لجهازها PS4 Pro مصممة خصيصاً للاحتفاء بلعبة سبايدرمان عند إطلاقها في 7 سبتمبر القادم. حيث ستكون النسخة الحمراء الجديدة بشعار العنكبوت متاحة ضمن حزمة تشمل لعبة الشخصية.

وتشتهر سوني بإطلاقها نسخ خاصة من أجهزة بلايستيشن رفقة أحداث معينة، وهو أيضًا ما يساعدها على تعزيز مبيعاتها بسبب تصميم الأجهزة والألوان الجديدة.

وتتميز هذه النسخة باللون الأحمر مع شعار سوني وشعار العنكبوت باللون الأبيض، أما بخصوص ذراع التحكم فهي تأتي بلون أحمر مع أزرار بيضاء، لكنها تحتوي على زر اليد الرئيسي وزر التشغيل الذي يحمل شعار سوني باللون الأسود.

الحزمة الخاصة بالجهاز ستشمل بطاقة كهدية لتحميل المحتوى الخاص باللعبة الموجودة بالحزمة، وستأتي بسعر 399$ أي أنه في حال كنت تفكر بشراء جهاز جديد فبإمكانك الحصول على هذه النسخة الخاصة من الشركة.
المزيد عن: سوني سبايدرمان تكنولوجيا التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية PS4 Pro
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