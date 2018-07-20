وفاء عامر: لم أنحاز لـ مي سليم ولكن للحق والأصول

قالت النجمة وفاء عامر، إنها لم تهاجم الفنان وليد فواز من خلال صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وفى نفس الوقت لم تنحاز للفنانة الشابة مى سليم كزميلة، ولكن انحازت للحق والأصول، وما الذى يجب أن يتبع فى مثل هذه الأمور، خاصة وأن الاثنين تزوجا على سنة الله ورسوله، وفى حالة الانفصال كان لابد من التزام الصمت، خاصة وأن الاثنين فنانان متواجدان على الساحة باستمرار، كما أن الله تعالى قال فى قرآنه الكريم: "فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أو فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ".





كان الثنائى وليد فواز ومى سليم، انفصلا رسميا أمس، بأحد مكاتب توثيق الزواج بمنطقة وسط البلد، ليؤكد الأول عبر حسابه الخاص بموقع إنستجرام، أن قراره كان خاطئا وأنه لم يفكر فى الأمر من البداية بعقله، بينما اكتفت مى بتدوينة عبر حسابتها على تويتر قائلة: "أحسنوا اختياراتكم".





يذكر أن الفنانة وفاء عامر تنتظر عرض مسلسل "السر"، ويشاركها فى بطولته كل من النجوم حسين فهمى ونضال الشافعى ومايا نصرى وريم البارودى ومحمد سليمان ونورين كريم ومازن السماحى ومايا فارس ونور الكاديكى ومنة جلال وألفت عمر، تأليف حسام موسى، للمنتج محمد فوزى، وإخراج محمد حمدى.