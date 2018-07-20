عاجل.. تصريح مهم من السفير السوداني عقب انتهاء لقاء السيسي والبشير

قال عبد المحمود عبد الحليم، السفير السوداني بالقاهرة، إن السودان ومصر، دائمًا تطرحان الحلول السلمية، لحل المشكلات والقضايا العربية، حقنًا للدماء وتكريسًا للوحدة داخل البلدان الشقيقة.





وأضاف في تصريحات للتليفزيون المصري، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للخرطوم، تأتي في توقيت مهم وتعكس خصوصية العلاقات بين البلدين.





وأشار إلى أن الزيارة شهدت مستجدات مهمة على مستوى منطقة الغرب الإفريقي والبحر الأحمر، وكذلك مستجدات وتطورات القضية السورية والليبية واليمنية.